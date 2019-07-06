Министр финансов призвал выдавать деньги бизнесу, сообщает DEITA.RU.



Глава Министерства финансов России Антон Силуанов призвал крупные банки перестать наращивать долю кредитования в потребительском секторе. Вместо этого глава Минфина хочет, чтобы банки активнее выдавали деньги малому и среднему бизнесу.

По мнению Антона Силуанова, это поможет российской экономике – так появится больше рабочих мест и налогов.

Кроме того, глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что рост потребительских кредитов несет в себе риски. Лучше и правильнее, по его мнению, выдавать кредиты бизнесу.

Елена Миронова