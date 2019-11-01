Силуанов назвал дату введения нового налога

Пока по такой системе работают всего четыре российских региона, сообщает DEITA.RU.



Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о планах его ведомства распространить налоговый режим для самозанятых на все регионы страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Силуанова, пока проект работает в тестовом режиме в 4 регионах. И он уже успел позитивно себя зарекомендовать: в системе зарегистрировалось порядка 240 тысяч человек.

С 1 января 2020 года режим распространится, помимо Москвы и области, Калужской области и Татарстана, на ряд других регионов. А с июля 2020 года Минфина хочет разрешить жителям всех регионов регистрироваться в качестве самозанятых.

Напомним, для регистрации в качестве самозанятого надо иметь доход не более 200 тысяч в месяц и не иметь наемных работников. Тогда налог будет 4% при работе с физлицами и 6% - с юрлицами.

Елена Миронова