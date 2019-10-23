Силуанов не даст россиянам платить меньше налогов

Обещанную льготную схему в новом году страна не увидит, сообщает DEITA.RU.



Министр финансов России Антон Силуанов сделал заявление насчет введения по всей стране налогового режима для самозанятых. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам вице-премьера и главного по финансам в России, идея ввести льготный режим по всей стране провалилась. Ранее такую возможность анонсировала Матвиенко. Пока режим регистрации самозанятых с налогом 4-6% от дохода и упрощенным документооборотом будет работать в 17 регионах: к Москве, области, Калужской области и Татарстану присоединятся всего 13 регионов-доноров.

По словам Силуанова, распространять новый режим по всей стране еще рано – не готова правовая база. Например, министра не устраивает, что в системе нет четкого списка профессий.

Елена Миронова