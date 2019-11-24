Силуанов не отрицает отмены главного налога

По словам министра финансов Антона Силуанова, перед тем как принимать решение об освобождении малоимущих россиян от налога для физических лиц, необходимо оценить все факторы и понять, каким образом это скажется на региональные бюджеты, сообщает DEITA.RU.

Именно таким образом Антон Силуанов прокомментировал предложение освободить нищих граждан он налога, который за них оплачивает работодатель, высчитывая из заработной платы.

Силуанов особенно отметил, что для принятия подобных решений, нужно смотреть не только плюсы, но и минусы.

Напомним, с подобным предложением выступил руководитель ВТБ Андрей Костин.

Ранее прошла информация о том, что в 2021-м году значительно изменится отчетность по НДФЛ. Справка 2-НДФЛ будет упразднена.

Екатерина Брязгунова