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Силуанов рассказал про заморозку банковских счетов

силуанов

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов ответил на вопрос о заморозке и конвертации банковских счетов населения, сообщает ИА DEITA.RU.

В интервью «Ведомостям» Антон Силуанов заявил, что Минфин не планирует замораживать и конвертировать депозиты населения. Как подчеркнул глава российского финансового ведомства, «Никаких заморозок и конвертаций не планируется», - отвечая на вопрос о том, планируются ли такие меры после введения налога на доход от депозитов, превышающих 1 миллион рублей.

Как считает Антон Силуанов, обеспеченные люди могут заплатить 13% с дохода по таким депозитам. «На самом деле, это вопрос справедливости. Все же платят со своего дохода, то есть зарплаты, НДФЛ. Почему тогда с пассивного дохода в виде процентов по крупным вкладам платить налог не нужно?», - сказал он «Ведомостям».

По мнению Антона Силуанова, не нужно списывать налоговые долги. Как считает глава российского финансового ведомства, долги можно не списывать, а реструктурировать.

Снижения же налогов не предвидится. Как рассказал Антон Силуанов, сейчас обсуждается некий налоговый стимул, который позволил бы бизнесу наращивать активность. Кардинально же менять фискальную политику, в том числе и снижать налоги не планируется. Для субъектов малого и среднего предпринимательства «нужно было снижать налог на труд, чтобы было невыгодно работать в сером секторе, доля которого велика. Это уже сделано», - сказал Силуанов.

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