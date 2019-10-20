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Силуанов сделал заявление о доходах россиян
По мнению министра финансов Антона Силуанова, доходы россиян начали резко расти по двум причинам. Во-первых, постепенно уменьшается кредитная нагрузка, а во-вторых, низкая инфляция в стране, сообщает DEITA.RU.
Напомним, накануне были озвучены официальные данные, согласно которым у россиян очень неожиданно и резко повысились реальные доходы. Вице-премьер эту ситуацию прояснил следующим образом.
Как пояснил Силуанов во время встречи МВФ и Всемирного банка, произошло снижение инфляции. То есть, на данный момент в России фиксируется инфляции на уровне менее четырех процентов, при этом заработная плата и соцвыплаты подросли сразу на семь процентов.
Вторая, не менее важная причина, — потребительские кредит начали снижаться, а значит — люди меньше платят за проценты по собственным долгам.
Напомним, в первом квартале текущего года доходы граждан выросли на три процента, а в третьем — уже на 7,8 процента.
Екатерина Брязгунова