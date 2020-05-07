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Силуанов: вот почему в кризис россияне останутся без выплат
Рубль не является мировой резервной валютой, поэтому просто так раздавать деньги не будут
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, почему россиянам не стоит ожидать масштабной раздачи средств просто так, сообщает ИА DEITA.RU.
Причина прозрачна – рубль не является мировой резервной валютой, поэтому последовать примеру государств, которые смогли оказать финансовую поддержку гражданам своей страны во время пандемии коронавируса, у России не получится, рассказал Антон Германович.
«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей», — слова министра приводит «РБК».
Однако в кризисной обстановке оказывать помощь необходимо – тем, кто стоит за ней, образно говоря «в первых рядах» - предпринимателям, которым нужно удержать сотрудников на местах. Кроме того, важно оказать помощь людям для оплаты важных статей расхода – питания, жилья и выполнений кредитных обязательств.
Антон Силуанов рассказал, что малые предприятия получают отсрочки по различным платежам – кредитным, налоговым и за аренду, сроком до шести месяцев. Кроме того, бизнесменам выдают беспроцентные займы для выдачи зарплаты, а также гранты в размере МРОТ на каждого работника. Антон Силуанов напомнил, что для малых предприятий размер МРОТ – 70% от фонда оплаты труда. А факт начисления зарплат по «серым» схемам – остаётся на совести таких организаций.
Министр финансов подчеркнул, что основная задача на данный момент – оказание помощи бизнесменам в период выхода из периода простоя. Антон Германович рассказал, что будут задействованы средства Фонда национального благосостояния для обеспечения финансирования текущих обязательств и антикризисных программ.
Ранее на портале ИА DEITA.RU сообщалось о двух сценариях роста безработицы в России – оптимистичном и напротив, пессимистичном. Возможную картину безработицы в стране обрисовал Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Сценарии отличаются количеством человек, которых коснётся безработица – при оптимистичном сценарии (который наиболее вероятен, по мнению профессора) без работы останется порядка пяти миллионов человек.