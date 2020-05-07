Силуанов: вот почему в кризис россияне останутся без выплат

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, почему россиянам не стоит ожидать масштабной раздачи средств просто так, сообщает ИА DEITA.RU.

Причина прозрачна – рубль не является мировой резервной валютой, поэтому последовать примеру государств, которые смогли оказать финансовую поддержку гражданам своей страны во время пандемии коронавируса, у России не получится, рассказал Антон Германович.

«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей», — слова министра приводит «РБК».

Однако в кризисной обстановке оказывать помощь необходимо – тем, кто стоит за ней, образно говоря «в первых рядах» - предпринимателям, которым нужно удержать сотрудников на местах. Кроме того, важно оказать помощь людям для оплаты важных статей расхода – питания, жилья и выполнений кредитных обязательств.

Антон Силуанов рассказал, что малые предприятия получают отсрочки по различным платежам – кредитным, налоговым и за аренду, сроком до шести месяцев. Кроме того, бизнесменам выдают беспроцентные займы для выдачи зарплаты, а также гранты в размере МРОТ на каждого работника. Антон Силуанов напомнил, что для малых предприятий размер МРОТ – 70% от фонда оплаты труда. А факт начисления зарплат по «серым» схемам – остаётся на совести таких организаций.

Министр финансов подчеркнул, что основная задача на данный момент – оказание помощи бизнесменам в период выхода из периода простоя. Антон Германович рассказал, что будут задействованы средства Фонда национального благосостояния для обеспечения финансирования текущих обязательств и антикризисных программ.

Ранее на портале ИА DEITA.RU сообщалось о двух сценариях роста безработицы в России – оптимистичном и напротив, пессимистичном. Возможную картину безработицы в стране обрисовал Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Сценарии отличаются количеством человек, которых коснётся безработица – при оптимистичном сценарии (который наиболее вероятен, по мнению профессора) без работы останется порядка пяти миллионов человек.