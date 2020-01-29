Сим-карты мобильных операторов начнут продавать на борту самолёта

Сим-карты нескольких мобильных операторов можно будет приобрести прямо во время полёта, сообщает DEITA.RU. Нововведение начнёт действовать с 1 февраля и по предположению экспертов позволит расширить клиентскую базу за счёт туристов и предпринимателей, часто пользующихся услугами авиакомпаний.

Свои услуги на высоте порядка десяти километров планируют предоставлять Tele2, «Тинькофф Мобайл», «СберМобайл» и Lycamobile, как отмечает «Коммерсант». Что касается компаний – перевозчиков, на данный момент семь авиакомпаний готовы осуществлять услуги подобного рода на борту.

Продажа будет осуществляться бортпроводниками, и стоить сим-карта будет порядка пятисот рублей. По оценке аналитиков, стоимость выхода оператора на новый канал продаж будет заложена в цену сим-карты.

Несмотря на расширение рынка сбыта услуг, эксперты опасаются, что лояльность абонентов будет невысокой.

Софья Корф