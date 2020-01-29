telegr wh call

Новости

Закон о капремонте изменили депутаты

29 Январь 2020, 18:20

Сим-карты мобильных операторов начнут продавать на борту самолёта

29 Январь 2020, 18:00

Школьную форму шьют с нарушением техрегламента

29 Январь 2020, 17:40

Мишустин создал штаб по борьбе с коронавирусом

29 Январь 2020, 17:20

Задержаны полицейские по делу Голунова

29 Январь 2020, 17:06

Крепкий ветер и снег ожидают приморцев в четверг

29 Январь 2020, 17:00

Голикова: Питание в школьных столовых приводит к ожирению

29 Январь 2020, 16:40

Энергетики ДРСК подвели итоги ремонтной кампании 2019-2020 года

29 Январь 2020, 16:24

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Сим-карты мобильных операторов начнут продавать на борту самолёта

самолет

Сим-карты нескольких мобильных операторов можно будет приобрести прямо во время полёта, сообщает DEITA.RU. Нововведение начнёт действовать с 1 февраля и по предположению экспертов позволит расширить клиентскую базу за счёт туристов и предпринимателей, часто пользующихся услугами авиакомпаний.

Свои услуги на высоте порядка десяти километров планируют предоставлять Tele2, «Тинькофф Мобайл», «СберМобайл» и Lycamobile, как отмечает «Коммерсант». Что касается компаний – перевозчиков, на данный момент семь авиакомпаний готовы осуществлять услуги подобного рода на борту.

Продажа будет осуществляться бортпроводниками, и стоить сим-карта будет порядка пятисот рублей. По оценке аналитиков, стоимость выхода оператора на новый канал продаж будет заложена в цену сим-карты.

Несмотря на расширение рынка сбыта услуг, эксперты опасаются, что лояльность абонентов будет невысокой.

Софья Корф

Читайте также:

Мишустин перебросил Трутнева на Северный Кавказ

Новые муниципальные округа появятся на карте Приморья

Власти снижают величину прожиточного минимума

Популярное

Ж/д переезд в Большом Камне временно закроют для автомобилистов

Мишустин перебросил Трутнева на Северный Кавказ

ГИБДД будет массово проверять водителей с детьми

Новые муниципальные округа появятся на карте Приморья
Loading...
Загрузка...
Загрузка...