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Сим-карты предлагают оформлять с биометрическими данными

Телефон

Предполагается, что этот метод будет быстрее нынешнего

Новый метод заключения договора услугах связи предлагают в СовФеде, сообщает ИА DEITA.RU.

Способ, основанный на использовании биометрических персональных данных пользователя, убирает необходимость физически посещать офис оператора связи, пишет «Парламентская газета». Это особенно ценно для маломобильных граждан и жителей отдаленных населенных пунктов.

Авторы законопроекта отмечают, что таким образом процедура должна стать более быстрой, понятной и удобной.

«Для заключения договора потребуется установить на мобильный телефон специальное программное обеспечение, с помощью которого можно сфотографировать человека, распознать страницы удостоверяющего документа и подтвердить соответствие фотографии ему», – рассказал соавтор инициативы вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Провайдер связи получит информацию в режиме реального времени. Предполагается, что такой метод не заменит используемый сегодня, а станет альтернативным.

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