Впервые за много лет в Международном джазовом фестивале, который пройдет во Владивостоке в ноябре, примет участие Тихоокеанский симфонический оркестр. Сюрпризом для зрителей станет неожиданный музыкальный симбиоз - совместное выступление Тихоокеанского симфонического оркестра и известного джазмена из Германии Себастиана Студницкого, сообщает DEITA.RU.



Себастиан Студницкий хорошо известен владивостокским слушателям. Виртуозный трубач, пианист и композитор, автор завораживающих джазовых композиций не раз принимал участие в приморском фестивале. Каждый его концерт вызывает большой интерес у публики. Джазовые критики отзываются о Студницком, как о великом музыканте, обладающем развитым внутренним слухом и чрезвычайно красивым звуком.





Тихоокеанский симфонический оркестр - главный оркестр Приморской краевой филармонии. Большинство произведений в репертуаре оркестра - классическая музыка. Тем более интересен намечающийся эксперимент.

Какие музыкальные произведения будут исполнены, пока неизвестно, но с уверенностью можно сказать, что дуэт столь разных по стилю исполнителей вызовет интерес любителей музыки, и, возможно, не только поклонников джаза.

XVI Международный джазовый фестиваль стартует на сцене Приморской краевой филармонии во Владивостоке 8 ноября. Как сообщили в филармонии, любителей джазовой музыки ожидает девять насыщенных фестивальных дней.

Ирина Павленко

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