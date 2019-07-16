Новое мошенничество с банковскими картами добралось до Владивостока, сообщает DEITA.RU.



Мужчина, работающий в одной из служб такси Владивостока, поделился новостью с журналистом агентства. По словам потерпевшего, во время перерыва между заказами к нему обратились за помощью две миловидные молодые девушки. Мошенницы попросили дать наличные деньги, с учётом того, что они переведут ту же сумму таксисту на банковскую карту. Не заподозрив у девушек никакого негативного умысла, мужчина согласился выступить в роли «банкомата». Изначально девушки просили сумму порядка двух – трёх тысяч рублей, однако водитель смог выручить только 1000 рублей.

Водитель такси отдал купюру и вместе с девушками они дождались sms-сообщения от банка, причём номер отправителя также не вызывал вопросов – сообщение пришло со стандартного банковского номера. Мельком глянув сообщение, мужчина посчитал, что деньги поступили на счёт, и девушки удалились восвояси. Однако позже, более детально прочитав сообщение, мужчина остался очень раздосадован – денег на счёт не поступало!

Sms-сообщение оказалось «пустышкой» - в нём можно было наблюдать лишь имя и отчество отправителя, суммы же никакой указано не было, и денег также не поступило.

Довольно распространены случаи, когда у мошенников, при помощи специальных программ, получается звонить с актуального банковского номера. В данном случае мошенничества, по всей видимости, также была применена технология, которая позволила прислать сообщение будто бы от банка.

Водитель такси, осознав, что стал жертвой симпатичных аферисток, оказался в бешенстве. Таксисту попросту стало жаль девушек, шёл дождь, поэтому мужчина решил помощь юным леди.

Применяя издревле известную уловку мошенников – миловидную внешность, аферистки могут напрочь отбить охоту оказывать помощь тем, кто действительно в ней нуждается.

Софья Корф