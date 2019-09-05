Известный российский стих Федора Тютчева прочитал Синдзо Абэ во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.



Во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме премьер-министр Японии Синдзо Абэ прочитал первую строфу стиха Федора Тютчева «Умом Россию не понять». После прочтения стихотворения премьер-министр предложил заменить в этом стихе слово «Россия» на слово «Япония».

Особое внимание он уделил последней строчке, где говорится о том, что в Россию необходимо верить. Он сказал, что точно также необходимо верить в Японию. После этого Синдзо Абэ показал видеоролик о сотрудничестве японцев и россиян, где были показаны основные сферы взаимодействия.

Иван Юрьев