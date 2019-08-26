Стало известно, какие сюрпризы преподнесёт погода, сообщает DEITA.RU.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал RT о том, что ожидает москвичей в оставшиеся дни августа.

По оценке специалиста, в ближайшее время в российской столице осадков преимущественно не ожидается. Вместе с этим, уже к середине недели, температура воздуха начнёт понижаться.

Вильфанд отметил, что температурный режим около 15-17 градусов будет сохраняться всю вторую половину недели, а ночью показания термометров опустятся до четыре-девяти градусов.

Дмитрий Шевченко