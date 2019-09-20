Синоптик предупредил об изменении погоды в столице

Синоптики представили фоновую погодную сводку в Приморье на пятницу, 20 сентября, сообщает DEITA.RU.

Утром в крае наблюдается переменная пасмурность. Возможно продолжение небольших дождей на севере. Средняя температура воздуха достигнет максимальных значений до двенадцати градусов тепла.

Ближе к полудню потеплеет на три-четыре градуса на севере – до шестнадцати градусов тепла. На остальной части Приморья - от плюс шестнадцати до плюс двадцати одного градуса.

Вечером ожидается похолодание до утренних значений – до плюс двенадцати градусов.

День и вечер пятницы будет окутан пушистыми белыми облаками. Обойдется без осадков. Ветер умеренный от шести до одиннадцати метров в секунду.

В столице погодой также правит умеренная облачность. Выпадение осадков не ожидается.

Утренняя температура «зависнет» на показателе в одиннадцати градусов. Днем потеплеет от шестнадцати до восемнадцати градусов тепла. Вечером похолодает до плюс четырнадцати.

А между тем, синоптики уже предсказали хорошую погоду в Приморье на выходных. Суббота обещает быть солнечной, теплой и ясной. Летней жары, конечно же, ждать не стоит, но приятные осенние температуры до двадцати одного градуса тепла точно должны добавить приморцам хорошего настроения для прогулок и пикников на свежем воздухе. Воскресенье окажется холоднее на пару градусов, зато менее ветреным.

Екатерина Цой