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19 Август 2019, 19:45

Синоптик предупредил приморцев

снег

Погода снова испортится, сообщает DEITA.RU.

Народный синоптик, автор портала «Маглипогода», рассказал, что будет с погодой в ближайшие дни. Изменения в погодных условиях ожидаются уже в воскресенье, 10 ноября. Днем воздух в регионе прогреется до плюсовых температур.

Кроме того, в ночь на понедельник, 11 ноября, на территорию Приморья придет циклон с запада. Погода станет неустойчивой – ожидаются осадки в виде дождя и снега. Кроме того, поднимется сильный ветер.

Елена Миронова 

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