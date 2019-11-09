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Синоптик предупредил приморцев
Погода снова испортится, сообщает DEITA.RU.
Народный синоптик, автор портала «Маглипогода», рассказал, что будет с погодой в ближайшие дни. Изменения в погодных условиях ожидаются уже в воскресенье, 10 ноября. Днем воздух в регионе прогреется до плюсовых температур.
Кроме того, в ночь на понедельник, 11 ноября, на территорию Приморья придет циклон с запада. Погода станет неустойчивой – ожидаются осадки в виде дождя и снега. Кроме того, поднимется сильный ветер.
Елена Миронова
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