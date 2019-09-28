Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды

Осень в дальневосточной столице начнет вступать в свои законные права уже на следующей неделе — в первых числах октября, передает DEITA.RU.

По прогнозу, озвученному приморскими синоптиками, температурный фон начнет снижаться во второй половине недели, в пятницу. Именно ночью 4 октября столбики термометра опустятся до 11 градусов тепла.

Всю неделю, кроме выходных, будут идти небольшие дожди в разное время суток. Первую половину предстоящей недели температура будет колебаться от 18 до 20 градусов со знаком плюс днем и 15–18 градусов ночью.

Все изменится в четверг — похолодает. И если 3 октября еще будет тепло и комфортно, то за остаток недели воздух выхолодиться до десяти градусов тепла. Поднимется сильный ветер, в четверг, пятницу и субботу порывы ветра будут достигать 17–23 метров в секунду.

Неделя закончится проливным дождем. В воскресенье, по предварительным данным, во Владивостоке выпадет до 10 миллиметров осадков.

Ранее прошла информация о том, что на территории края в последние выходные сентября ожидается теплая, но облачная погода.

Екатерина Брязгунова