telegr wh call

Новости

Уроки литературы проведут по-новому

28 Сентябрь 2019, 13:29

Песков сделал заявление о курении в жизни Путина

28 Сентябрь 2019, 12:45

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды

28 Сентябрь 2019, 12:16

Экс-супруг Поклонской сделал заявление о российских женщинах

28 Сентябрь 2019, 11:47

Зарплату 900 тысяч предлагают во Владивостоке

28 Сентябрь 2019, 11:18

Россиянам больше не понадобятся трудовые книжки

28 Сентябрь 2019, 10:49

Свою главную идею Медведев протаскивает в массы

28 Сентябрь 2019, 10:22

Видео: поступок спасшего пса водителя восхитил Сети

28 Сентябрь 2019, 09:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды

28 Сентябрь 2019, 12:16

Дорога, дождь

Осень в дальневосточной столице начнет вступать в свои законные права уже на следующей неделе — в первых числах октября, передает DEITA.RU.

По прогнозу, озвученному приморскими синоптиками, температурный фон начнет снижаться во второй половине недели, в пятницу. Именно ночью 4 октября столбики термометра опустятся до 11 градусов тепла.

Всю неделю, кроме выходных, будут идти небольшие дожди в разное время суток. Первую половину предстоящей недели температура будет колебаться от 18 до 20 градусов со знаком плюс днем и 15–18 градусов ночью.

Все изменится в четверг — похолодает. И если 3 октября еще будет тепло и комфортно, то за остаток недели воздух выхолодиться до десяти градусов тепла. Поднимется сильный ветер, в четверг, пятницу и субботу порывы ветра будут достигать 17–23 метров в секунду.

Неделя закончится проливным дождем. В воскресенье, по предварительным данным, во Владивостоке выпадет до 10 миллиметров осадков.

Ранее прошла информация о том, что на территории края в последние выходные сентября ожидается теплая, но облачная погода.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Зарплату 900 тысяч предлагают во Владивостоке

«Это фиаско, братан»: чиновники перепутали Русский мост с тайским

Потемкинские деревни для Путина появились во Владивостоке

Популярное

Новый закон о повышении тарифов ЖКХ внесли в Госдуме

Всего за одну деталь ГИБДД выписывает штраф

Среди бела дня режут: возбуждено дело о бойне у здания администрации

Как разводят на заправках, рассказал автоэксперт
‡агрузка...
Загрузка...