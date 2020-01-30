Синоптики: что ждет приморцев в первые дни февраля

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Приморья в первые февральские дни, сообщает DEITA.RU.

Вчера, 29 января, на территории края царила не самая приятная погода – усилилось похолодание, и резкий северный ветер. По сообщению «Примпогоды», 30 января погода не лучше – ночью морозы усилились на 2-3 градуса.

Во Владивостоке специалисты отмечают температуру до -14 градусов днем, ветер очень сильный – до 25 м/с. Утром стало еще более облачно, в отдельных районах города отмечался небольшой снег.

В последние дни января будет довольно облачно, холодно и ветрено. В первые февральские выходные, которые в этот раз совпали с наступлением нового месяца, погода будет примерно такой же.

Однако, как отмечают синоптики, в начале следующей недели морозы только окрепнут.

Александра Маслова