В выходные дни дожди в Приморском крае начнут прекращаться, сообщает DEITA.RU по данным портала «Примпогода».

Как отмечают приморские синоптики, для отдыха на природе более благоприятным будет воскресный день, а вот в субботу необходимо будет предусмотреть укрытие на случай дождя.

По прогнозу Примгидромета, днем в субботу, 24 августа, высотный вихрь уйдёт в Японское море. Дождей в Приморье станет меньше, и интенсивность их уменьшится.

В воскресенье атмосферное давление над краем будет расти, после продолжительных дождей установится спокойная, без осадков погода.

Во Владивостоке в выходные дни погода также улучшится. В субботу не исключён небольшой дождь. В воскресенье в краевой столице солнца будет ещё больше, осадков не ожидается.

Дмитрий Санников