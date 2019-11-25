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Синоптики дали прогноз на предстоящую неделю
Начинается последняя неделя ноября. Медленно подходит к концу 2019 год. Какими будут предстоящие семь дней, сообщает DEITA.RU со ссылкой на местных синоптиков.
Жителям Владивостока нужно подготовиться к тому, что погода в течение недели будет разной. Так, во вторник и среду в городе сохранятся осадки преимущественно в виде снега. Сильный ветер по-прежнему будет портить относительно теплые дни. Средняя температура воздуха будет варьироваться около нуля. 26 ноября воздух прогреется до трех градусов со знаком плюс, а 27-го — до плюс одного.
В четверг и пятницу морозно, слабый ветер и солнечно, а вот на выходных погода снова испортится — поднимется сильный ветер, возможен снег с дождем.
Что касается понедельника, 25 ноября, то сегодня солнечно, ветрено и морозно.
Екатерина Брязгунова