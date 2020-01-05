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6 Декабрь 2019, 18:15

Синоптики дали прогноз на воскресенье

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В Приморском крае в воскресенье, 5 января, осадков не ожидается, активные штормовые предупреждения отсутствуют, сообщает DEITA.RU по материалам Примгидромета.

Как отмечают приморские синоптики, в регионе 5 января вероятность осадков близка к 0%. Ветер ожидается северо-западный и западный, умеренный  (от 6 до 11 м/c). Температура воздуха днем в крае от -8до -13°С, в южных районах края от 0 до -5°C.

Во Владивостоке 5 января вероятность осадков близка к 0%. Ветер ожидается северо-западный и западный, умеренный  (от 6 до 11 м/c). Температура воздуха днем от -4 до -6°С.

Ранее руководитель Примгидромета Борис Кубай рассказал о самых значимых погодных событиях 2019 года. В топе личного рейтинга погодных событий Приморского края от главного синоптика региона в 2019 году оказались аномально малоснежная зима и дождливое лето.

Дмитрий Санников

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