Новости
Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами
5 Январь 2020, 09:15
Синоптики дали прогноз на воскресенье
5 Январь 2020, 08:10
Медведев расширит Свободный порт Владивосток
5 Январь 2020, 07:14
Отечественный Facebook хотят создать в России
5 Январь 2020, 06:20
Путин расскажет россиянам о бедности и богатстве
5 Январь 2020, 05:29
Дешевые машины вернут россиянам
5 Январь 2020, 04:12
Больше вопросов станет в экзамене на права
5 Январь 2020, 03:24
Медведев утвердил план адаптации к изменениям климата
5 Январь 2020, 02:25
Синоптики дали прогноз на воскресенье
В Приморском крае в воскресенье, 5 января, осадков не ожидается, активные штормовые предупреждения отсутствуют, сообщает DEITA.RU по материалам Примгидромета.
Как отмечают приморские синоптики, в регионе 5 января вероятность осадков близка к 0%. Ветер ожидается северо-западный и западный, умеренный (от 6 до 11 м/c). Температура воздуха днем в крае от -8до -13°С, в южных районах края от 0 до -5°C.
Во Владивостоке 5 января вероятность осадков близка к 0%. Ветер ожидается северо-западный и западный, умеренный (от 6 до 11 м/c). Температура воздуха днем от -4 до -6°С.
Ранее руководитель Примгидромета Борис Кубай рассказал о самых значимых погодных событиях 2019 года. В топе личного рейтинга погодных событий Приморского края от главного синоптика региона в 2019 году оказались аномально малоснежная зима и дождливое лето.
Дмитрий Санников