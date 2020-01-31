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Синоптики: какая погода ждет приморцев в первые выходные февраля
Похолодание и резкий ветер не покидают край
Сегодня, 31 января, в Приморье наблюдается тенденция к похолоданию. Вчерашние морозы усилились на 2-3 градуса, сообщает DEITA.RU.
Как сообщает портал «Примпогода», ночью на территории края будет довольно морозно – от -17 до -25 градусов. Чуть более теплая погода ожидается на южном побережье.
Днем субботы будет все больше холодать – будет куда морознее, чем в пятницу. На севере ожидаются морозы до -15 градусов. В воскресенье потеплеет, но несущественно. Будет довольно облачно, местами возможен снег, хотя и небольшой. Атмосферное давление в этот день начнет падение.
Сегодня в дальневосточной столице очень сильный ветер – его порывы достигают до 22 м/с. В выходные погода будет такой же: довольно морозной, с порывами северного ветра и без снега.
Напомним, что ранее Борис Кубай говорил о сильных морозах в первой декаде февраля. По словам главного синоптика края, особенно холодными и ветреными будут числа с 4 по 8 – эти дни приморцам придется перетерпеть. Далее ситуация с погодой станет более приятной.