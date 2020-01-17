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Синоптики: Крещенские морозы отменяются

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Погода в Приморье на грядущих выходных будет довольно разной. Однако, сильных снегопадов или крещенских морозов можно не ждать, сообщает DEITA.RU.

Как пишет портал «Примпогода», в субботу в крае ожидается довольно ясная и бесснежная погода. Температура останется приблизительно прежней – серьезных изменений можно не ждать.

В Крещенскую ночь – с субботы на воскресенье – погода несколько изменится, станет более облачно. На южных территориях возможен небольшой снег. В северной части края погода останется стабильной.

Во Владивостоке ожидается облачность и небольшой снег.  

«Крепких крещенских морозов можно не опасаться, минимальная температура ожидается в районе 10-12 градусов ниже нуля», - отмечают эксперты.

Кроме того, синоптики предупредили жителей о возможном гололеде и снежных заносах на городских улицах. Это опасно как для автолюбителей – в такие дни, по статистике, возможно увеличение количества ДТП на дорогах. Также стоит беречься и пешеходам – не исключены случаи травматизма даже на тротуарах.

Александра Маслова

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