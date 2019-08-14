Сильные дожди в Приморье начнутся в четверг, 15 августа, в 22 часа и закончатся не раньше семи утра субботы, 17 августа, сообщает DEITA.RU. Информацию об этом опубликовал Гидрометцентр России.

Напомним, в Приморье объявлено штормовое предупреждение по факту выхода мощного тайфуна «Кроса» к российским берегам. Непогода принесет с собой не просто сильные дожди с количеством осадков, превышающим пятьдесят миллиметров за 12 часов, но и ветер 23-х метров в секунду, порывами до 28.

В связи с обильными ливневыми дождями ожидается подъем уровня рек, протекающих на территории края, что приведет к подтоплению сельхозугодий, переливу дорог и прочим неприятностям. Под удар стихии подпадут, по меньшей мере, 16 районов края.

Екатерина Брязгунова