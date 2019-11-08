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Синоптики назвали точное время мощного циклона

дождь, мост, погода

Мощный циклон обещают синоптики Приморскому краю, сообщает DEITA.RU.

Так, на портале «Примпогода» сообщается, что в ночь с 10 на 11 ноября в крае пройдет сильный циклон, ожидаются дожди и сильный, порывистый ветер. В отдельных частях региона возможен снег.

Как говорят синоптики, отдыхать от стихийного буйства регион будет недолго – уже 13 ноября пройдут интенсивные дожди, в центре и на севере края очень высока вероятность снегопада. На юге пока все закончится ливнями.

Отметим, что октябрь в этом году в крае был необыкновенно теплым. Похолодание началось только в начале ноября, объявив о себе мощными порывами ветра и ливнем. В крае медленно, но неуклонно холодает.

Кроме того, синоптики отмечали, что к середине месяца в ноябре так же будут стоять плюсовые температуры, но при этом ожидаются сильные ливни и резкий, порывистый ветер. Средние температуры же по всей России будут в среднем на 5-6 градусов выше, чем в предыдущие года.

 

Александра Маслова

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