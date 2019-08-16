Стало известно, какой будет погода на выходных, сообщает DEITA.RU.



Синоптики рассказали, когда тайфун Кроса покинет территорию Приморского края. По данным портала «Примпогода», ливни и ветер должны прекратиться уже в субботу вечером.

По данным синоптиков, тайфун Кроса вечером 17 августа покинет Японское море и уйдет в Тихий океан. Тем самым, тайфун перестанет влиять на погоду в регионе.

Однако солнца и тепла приморцам ждать все же не стоит. Дожди на выходных продолжатся.

Всю субботу во Владивостоке будет лить дождь. Он ненадолго прекратится только утром в субботу, но затем вновь продолжится. Днем ожидается до +22 градусов. В воскресенье также будет дождь и сильный ветер.

Елена Миронова