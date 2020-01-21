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Синоптики: небольшой снег и потепление ожидают приморцев
На территории Приморского края совсем скоро ожидается потепление, правда, незначительное, сообщает DEITA.RU. со ссылкой на портал «Примпогода».
Как рассказали синоптики, в ближайшую ночь – со вторника на среду – на территории края будет довольно морозно, снега быть не должно.
Однако, уже утром среды, 22 января, воздух заметно потеплеет.
«Во Владивостоке возможно потепление до ноля градусов», - отмечают специалисты портала.
Кроме того, в утренние часы может выпасть снег, однако в незначительном количестве. Между тем теплый воздух принесет оттепель в южную часть края.
Отметим, что потепление началось уже сегодня, 21 января. По сравнению с погодой в понедельник, сейчас в столице края температура воздуха заметно выше: от -8 до -12 градусов в среднем по краю, на юге до ноля градусов.
Напомним, что синоптики уже давали прогноз на февраль. В целом, как отмечают в большинстве служб, последний месяц зимы в Приморском крае будет аномально теплым, но при этом очень снежным.
Александра Маслова