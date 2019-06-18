Жители края снова почти не увидят солнца восемнадцатого июня, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на Примпогоду.

В дальневосточной столице снова облачность – как ночью, так и днем. Местным жителям пообещали туманное утро. А вот дожди, наконец, поутихнут. Только к вечеру они, возможно, будут, поэтому жителям и гостям города синоптики рекомендуют взять зонтики.

От десяти градусов тепла ночью воздух потеплеет до шестнадцати днем.

Ветры не будут сильными: как правило, не сильнее одиннадцати метров. Изредка – до четырнадцати.

Анастасия Туркова