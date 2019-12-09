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Синоптики обещают дождь и сильный ветер в декабре

дождь, зонт, непогода

Резкое потепление и снег обещают приморские синоптики жителям дальневосточной столицы на предстоящей неделе, сообщает DEITA.RU.

Четыре дня на следующей неделе окажутся не просто теплыми, а очень теплыми. Так, 9, 10, 13 и 15 декабря во Владивостоке ожидаются плюсовые температуры. Самым теплым днем, до плюс четырех градусов, окажется воскресенье, 15 декабря. Также возможно пройдет слабый дождь.

В остальные дни температура воздуха будет держаться около нуля. Самая низкая температура — минус два градуса. Все дни, кроме четверга и вторника, возможен снег, а в среду и четверг — сильный ветер до 15 метров в секунду.

Екатерина Брязгунова

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