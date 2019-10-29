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Синоптики обещают ледяной ад в регионе
Приморские синоптики обещают значительное похолодание к концу недели, сообщает DEITA.RU.
Так, ближе к выходным осадки в крае должны прекратиться. Однако, вместе с тем существенно опустится и температура воздуха. И, если дождливой ночью на большей территории края будут держаться «плюсовые» температуры, то ночью возможно похолодание ниже нуля.
Холода будут усиливаться к концу недели: уже в пятницу вечером синоптики обещают резкое снижение температуры. В субботу станет еще прохладнее – температура ночью будет ниже нуля. Воскресенье, согласно прогнозам, станет самым холодным днем осени.
Отметим, что сильный ветер и осадки атаковали краевой центр в ночь с 28 на 29 октября. Вместе с этим, в течение недели будет постепенно холодать, а осадки должны полностью прекратиться уже к среде.
Александра Маслова