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Синоптики обещают небольшой обложной снег в Приморье
В выходные погода будет мягкой и безветренной
В субботу и воскресенье в крае будет довольно солнечно, сильные морозы уйдут. Покинет территорию Приморья и сильный северный ветер – постепенно погода идет в сторону потепления, сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщает портал «Примпогода», небольшой снег ожидается в северной части края.
Солнце и теплая, мягкая погода придут во Владивосток. Так, в субботу средняя температура воздуха будет около -6 градусов, в воскресенье еще немного потеплеет.
9 февраля, в последний день недели, давление в крае начнет заметно падать. Возможен небольшой снег – в основном осадки пройдут в северных частях края.
Также снег ожидается и в столице Дальнего Востока. Особенно сильно на общую погоду эти осадки никак не повлияют.
Напомним, ранее главный синоптик края Борис Кубай рассказал о том, что уже со вторника в край придет настоящая весна, а столбики термометров поднимутся до плюсовых значений. Так, в южной части жителей региона ждет тепло до +5 градусов, в остальных районах будет чуть выше нуля.