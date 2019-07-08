Источник изображения: DEITA.RU
Приморцев ждёт ухудшение погоды, сообщает DEITA.RU.
Установившаяся на несколько дней солнечная погода, кажется, скоро опять испортится. Уже на ближайшую среду, 10 июля, синоптики дали прогноз о дожде.
Согласно данным портала Gismeteo, приморцев ожидают осадки уже с утра 10 июля. Дождь должен продлиться несколько часов.
При этом, температура воздуха понизится до +15 градусов тепла. Скорость ветра будет достигать от трёх до девяти метров в секунду.
Дмитрий Шевченко
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