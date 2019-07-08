Приморцев ждёт ухудшение погоды, сообщает DEITA.RU.

Установившаяся на несколько дней солнечная погода, кажется, скоро опять испортится. Уже на ближайшую среду, 10 июля, синоптики дали прогноз о дожде.

Согласно данным портала Gismeteo, приморцев ожидают осадки уже с утра 10 июля. Дождь должен продлиться несколько часов.

При этом, температура воздуха понизится до +15 градусов тепла. Скорость ветра будет достигать от трёх до девяти метров в секунду.

Дмитрий Шевченко