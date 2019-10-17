Синоптики обещают похолодания: надо срочно переобуваться

Неутешительные данные о погоде за прошлые дни говорит о скором похолодании, сообщает DEITA.RU.



Синоптики из Приморья предупреждают водителей о необходимости переобуть свои авто. Сообщение размещено на портале «Примпогода».

Как отметили специалисты, обычно похолодания во Владивостоке начинаются 19-20 октября. В эти дни фиксируется среднесуточная температура в +5-+7 градусов, когда необходимо менять резину.

Однако в этом году октябрь был рекордно холодным – среднесуточные температуры прошлой недели были ниже нормы на 3 градуса. Поэтому водителям рекомендуется переобуться уже сейчас.

Елена Миронова