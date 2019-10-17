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Синоптики обещают похолодания: надо срочно переобуваться
Неутешительные данные о погоде за прошлые дни говорит о
скором похолодании, сообщает DEITA.RU.
Синоптики из Приморья предупреждают водителей о необходимости переобуть свои авто. Сообщение размещено на портале «Примпогода».
Как отметили специалисты, обычно похолодания во Владивостоке начинаются 19-20 октября. В эти дни фиксируется среднесуточная температура в +5-+7 градусов, когда необходимо менять резину.
Однако в этом году октябрь был рекордно холодным – среднесуточные температуры прошлой недели были ниже нормы на 3 градуса. Поэтому водителям рекомендуется переобуться уже сейчас.
Елена Миронова