Синоптики обещают приморцам морозную ночь

Ночью в отдельных районах края будет довольно морозно – до -38 градусов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Примпогода».

Как сообщили синоптики, вечером 4 февраля Владивосток ожидает небольшой снег, усилится северный ветер. Будет не слишком холодно – до -10 градусов.

В среду похолодание только усилится, однако, существенного снега и осадков другого рода не будет.

В ночное время на севере возможны морозы до -38 градусов, на побережье до -20. Кроме того, температура упадет на 3-7 градусов на всей территории региона.

Днем жителей дальневосточной столицы ждет резкий северный ветер, днем температура составит порядка -15.

Напомним, что на следующей неделе Борис Кубай обещал резкое потепление после долгой морозной неделе. По словам главного синоптика, во Владивостоке воздух может достигнуть плюсовых значений температуры.