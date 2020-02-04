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Синоптики обещают приморцам морозную ночь
Кроме того, усилится резкий северный ветер
Ночью в отдельных районах края будет довольно морозно – до -38 градусов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Примпогода».
Как сообщили синоптики, вечером 4 февраля Владивосток ожидает небольшой снег, усилится северный ветер. Будет не слишком холодно – до -10 градусов.
В среду похолодание только усилится, однако, существенного снега и осадков другого рода не будет.
В ночное время на севере возможны морозы до -38 градусов, на побережье до -20. Кроме того, температура упадет на 3-7 градусов на всей территории региона.
Днем жителей дальневосточной столицы ждет резкий северный ветер, днем температура составит порядка -15.
Напомним, что на следующей неделе Борис Кубай обещал резкое потепление после долгой морозной неделе. По словам главного синоптика, во Владивостоке воздух может достигнуть плюсовых значений температуры.