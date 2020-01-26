Синоптики обещают снег во Владивостоке

На следующей неделе синоптики обещают потепление – оно должно наступить уже в понедельник, 27 января, сообщает DEITA.RU.

Согласно прогнозу портала «Примпогода», уже в понедельник ожидается потепление до ноля градусов. Во вторник столицу края ожидают плюсовые значения температур. Однако, на территорию края придет резкий ветер и облачность, что испортит погоду.

В среду в столице Дальнего Востока ожидается снег – довольно небольшие осадки в утренние часы.

Напомним, что на прошлой неделе во Владивостоке также было довольно теплая погода без осадков. Синоптики отмечают, что подобная погода характерна для конца февраля. В этом же году таковыми были «крещенские морозы», которые не опустились и ниже -12 градусов.

Александра Маслова