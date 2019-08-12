Синоптики объявили о новом разрушительном тайфуне
Приморье может ждать повторение печально известного "Лайонрока", сообщает DEITA.RU.
Метеоэксперты портала "Маглипогода" предупредили жителей края о надвигающемся тайфуне "Кроса", который должен обрушиться на регион уже в эту пятницу, 16 августа.
По информации, размещённой на сайте, последствия от ожидаемого разгула стихии могут быть сопоставимы с результатами прихода тайфуна "Лайонрок" в 2016 году.
Напомним, что тогда огромная часть Приморского края оказалась затопленной, десятки небольших деревень, а также несколько крупных городов региона оказались затопленными.
Междугороднее сообщение по автомобильным дорогам было крайне затруднено, а в некоторых направлениях и вовсе нарушено ввиду сильных осадков и разрушением мостов.
Новый тайфун, по данным сайта, может принести с собой осадки до 300 мм в течение 12 часов, местами ожидаются тропические ливни. Скорость ветра может достигать ураганного до 30-35 метров в секунду. На море ожидается сильный шторм с высотой волн до 5 метров.
Отметим, что согласно официальным данным портала Gismeteo, 16 августа в Приморском крае ожидается всего 50 миллиметров осадков.
Дмитрий Шевченко