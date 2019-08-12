Приморье может ждать повторение печально известного "Лайонрока", сообщает DEITA.RU.

Метеоэксперты портала "Маглипогода" предупредили жителей края о надвигающемся тайфуне "Кроса", который должен обрушиться на регион уже в эту пятницу, 16 августа.

По информации, размещённой на сайте, последствия от ожидаемого разгула стихии могут быть сопоставимы с результатами прихода тайфуна "Лайонрок" в 2016 году.

Напомним, что тогда огромная часть Приморского края оказалась затопленной, десятки небольших деревень, а также несколько крупных городов региона оказались затопленными.

Междугороднее сообщение по автомобильным дорогам было крайне затруднено, а в некоторых направлениях и вовсе нарушено ввиду сильных осадков и разрушением мостов.

Новый тайфун, по данным сайта, может принести с собой осадки до 300 мм в течение 12 часов, местами ожидаются тропические ливни. Скорость ветра может достигать ураганного до 30-35 метров в секунду. На море ожидается сильный шторм с высотой волн до 5 метров.

Отметим, что согласно официальным данным портала Gismeteo, 16 августа в Приморском крае ожидается всего 50 миллиметров осадков.

Дмитрий Шевченко