Синоптики опубликовали прогноз погоды на вторник

Погода будет сильно меняться в ближайшие сутки, сообщает DEITA.RU.



Синоптики Примгидромета опубликовали подробный прогноз погоды на ближайшие сутки для Владивостока. Данные опубликованы на портале «Примпогода».

Так, утром во вторник, 24 декабря, ожидаается сильный ветер от 9 до 14 м/с. Будет морозно: -9…-11 градусов.

Ближе к вечеру начнется небольшое потепление, ветер ослабнет до 6-11 м/с. Ночью будет до -13 градусов мороза, ближе к утру начнется небольшой снег.

Елена Миронова