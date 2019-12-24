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Синоптики опубликовали прогноз погоды на вторник
Погода будет сильно меняться в ближайшие сутки, сообщает
DEITA.RU.
Синоптики Примгидромета опубликовали подробный прогноз погоды на ближайшие сутки для Владивостока. Данные опубликованы на портале «Примпогода».
Так, утром во вторник, 24 декабря, ожидаается сильный ветер от 9 до 14 м/с. Будет морозно: -9…-11 градусов.
Ближе к вечеру начнется небольшое потепление, ветер ослабнет до 6-11 м/с. Ночью будет до -13 градусов мороза, ближе к утру начнется небольшой снег.
Елена Миронова
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