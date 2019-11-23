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Синоптики опубликовали пугающий прогноз на выходные
Автомобилистов просят оставить машины на парковках, сообщает
DEITA.RU.
Синоптики опубликовали прогноз погоды на эти выходные во Владивостоке. Об этом сообщает портал «Примпогода».
Так, уже вечером в субботу, 23 ноября, погода начнет портиться. Синоптики предупреждают о том, что начнется сильный дождь. Утром он может перейти в снег.
На дорогах может образоваться гололед – из-за осадков и понижения температуры. Пешеходам настоятельно рекомендуют выбирать нескользящую обувь. Автомобилистов просят воздержаться от поездок в это время.
Елена Миронова
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