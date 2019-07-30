Не радует разнообразием июльская погода, разве что своеобразным: от мороси до ливня будут осадки на территории края тридцатого июля, сообщает DEITA.RU. Об этом предупреждает Примгидромет.

Моросить будет в столице, более обильные осадки прольются на весь остальной край.

Также в столице ожидается плохая видимость из-за тумана, ветер со внушительной скоростью до шестнадцати метров в секунду, юго-восточный или южный и до двадцати четырех градусов. В пригороде – до двадцати семи градусов жары.

Грозы, ливни, кратковременные дожди в северной части края и туман в дополнение – вот что предстоит всем остальным приморцам. Ветер слабее: скоростью до одиннадцати м/с. Зато жарче: температура поднимется градусов до тридцати трех. И даже на побережье жарче: к двадцати шести градусам приблизится температурная отметка.

Анастасия Туркова