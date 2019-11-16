Синоптики ответили на главный вопрос приморцев

Траекторию прохождения снежного циклона прокомментировал Борис Кубай, сообщает DEITA.RU.



После слов синпотиков о том, что в начале следующей недели на Приморье обрушится снегопад, многие стали ждать настоящую зиму. Однако, как сообщается на портале «Примпогода», траектория движения циклона может измениться – а это значит, что снегоадов не будет.

Как сказал Борис Кубай, пока циклон движется так, что Владивосток он может пройти своей теплой частью. Так что по данным на 15 ноября, снегопадов в столице не ожидается – только дождь.

Однако есть небольшая вероятность того, что направление изменится, и метель обрушится на Владивосток. Однако и в этом случае снегопад будет непродолжительным – циклон быстро покинет территорию региона.

Елена Миронова