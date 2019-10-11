telegr wh call

Новости

Министр рассказал, как изменится медицина в ДФО

11 Октябрь 2019, 07:45

Министр Козлов: строить дома под 2% ипотеку будут «наши люди»

11 Октябрь 2019, 07:15

Синоптики озвучили неприятную новость

11 Октябрь 2019, 06:30

Врач прокомментировала состояние Заворотнюк

11 Октябрь 2019, 05:45

Новые назначения произошли в Кремле

11 Октябрь 2019, 05:00

Депутаты придумали, как победить рюмочные

11 Октябрь 2019, 04:15

Вот зачем опытные водители клеят «восклицательный знак» на авто

11 Октябрь 2019, 03:30

Водители узнали о 3 наглых разводах на заправках

11 Октябрь 2019, 02:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Синоптики озвучили неприятную новость

Небо луг вечер лето красивые облака

Погода в регионе начинает портиться, сообщает DEITA.RU.

Как и предупреждал Примгидромет, конец рабочей недели в регионе будет прохладным. Тепло и по-настоящему летняя погода задержались в Приморье ненадолго. Об этом пишет портал «Примпогода».

Холодать начало уже этой ночью: в первой половине было тепло, до +15, а затем температура опустилась до +12, усилился ветер.

В обед температура сможет повыситься лишь до +15 максимум. Это произойдет из-за того, что в регионе снова поднимется сильный ветер.

Елена Миронова 

Читайте также:

Ставки по ипотеке могут упасть до конца года

«Красный губернатор» наехал на Сбербанк и лично Грефа

Кожемяко вышел в «открытое плавание»

Популярное

Медведев отменяет северные надбавки

Яровая добралась до дачников

Кожемяко вышел в «открытое плавание»

«Красный губернатор» наехал на Сбербанк и лично Грефа
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...