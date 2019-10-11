Синоптики озвучили неприятную новость

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Погода в регионе начинает портиться, сообщает DEITA.RU.
Как и предупреждал Примгидромет, конец рабочей недели в регионе будет прохладным. Тепло и по-настоящему летняя погода задержались в Приморье ненадолго. Об этом пишет портал «Примпогода».
Холодать начало уже этой ночью: в первой половине было тепло, до +15, а затем температура опустилась до +12, усилился ветер.
В обед температура сможет повыситься лишь до +15 максимум. Это произойдет из-за того, что в регионе снова поднимется сильный ветер.
Елена Миронова
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