Синоптики озвучили неприятную новость

Погода в регионе начинает портиться, сообщает DEITA.RU.



Как и предупреждал Примгидромет, конец рабочей недели в регионе будет прохладным. Тепло и по-настоящему летняя погода задержались в Приморье ненадолго. Об этом пишет портал «Примпогода».

Холодать начало уже этой ночью: в первой половине было тепло, до +15, а затем температура опустилась до +12, усилился ветер.

В обед температура сможет повыситься лишь до +15 максимум. Это произойдет из-за того, что в регионе снова поднимется сильный ветер.

Елена Миронова