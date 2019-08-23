Теперь стало известно, что будет с погодой до конца недели, сообщает DEITA.RU.



Синоптики Примгидромета составили прогноз погоды до конца текущей недели. Об этом сообщается на портале «Примпогода».

Как следует из прогноза метеоэкспертов, дожди в регионе не прекратятся до конца недели.

В последний рабочий день на погоду в регионе будут влиять атмосферные фронты. Это значит, что на большей территории края будут дожди, местами ливни. Не исключены грозы.

В столице Приморья и Дальнего Востока также будут дожди. Температура не изменится.

Елена Миронова