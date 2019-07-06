Выходные с зонтами в руках встретят приморцы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.

Слабая морось ожидается на территории Владивостока и ночью с пятого на шестое июля, и днем. Дополнится она порывами юго-восточного ветра до шестнадцати метров в секунду и температурой воздуха в пределах пятнадцати – семнадцати градусов. В пригороде, как предупреждает Примгидромет, ожидается до двадцати трех градусов тепла днем.

На остальной территории края картина несколько отличается: ночной дождь прекратится, днем осадков не ожидается, но будет туманно. Юго-западный ветер достигнет шести – одиннадцати метров в секунду, а температура ожидается на уровне двадцати трех – двадцати восьми градусов тепла. Прохладнее всего на побережье, где температура замедлит рост на отметках тринадцать – восемнадцать градусов.

Анастасия Туркова