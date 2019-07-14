Первый рабочий день будет дождливым, сообщает DEITA.RU.



Примгидромет сделал подробный прогноз погоды на начало недели. Информация размещена на портале Примпогода.

По данным синоптиков, погода на следующей неделе ожидается спокойная. В первый рабочий день, 15 июля, ожидаются небольшие осадки и кратковременные дожди. Остальная неделя пройдет без осадков.

В континентальной части края будет жарко: до +30 градусов. На побережье до +22 и туманы.

Елена Миронова