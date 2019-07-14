Источник изображения: Сергей Трейне
Первый рабочий день будет дождливым, сообщает DEITA.RU.
Примгидромет сделал подробный прогноз погоды на начало недели. Информация размещена на портале Примпогода.
По данным синоптиков, погода на следующей неделе ожидается спокойная. В первый рабочий день, 15 июля, ожидаются небольшие осадки и кратковременные дожди. Остальная неделя пройдет без осадков.
В континентальной части края будет жарко: до +30 градусов. На побережье до +22 и туманы.
Елена Миронова
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