Синоптики поделились прогнозом на воскресенье

Сегодня, 11 декабря, в Приморье будет облачно и морозно, сообщает DEITA.RU.

Исходя из информации портала «Примпогода», на территории края сохранится облачная погода и мороз. По сравнению с субботой жители дальневосточной столицы почувствуют легкое похолодание – на 2-3 градуса.

Снега и гололеда в этот день не ожидается. Погода будет довольна стабильная, со свежим северным ветром. Возле моря могут ощущаться довольно сильные его порывы. Кроме того, синоптики сообщают, что днем во Владивостоке будет примерно 6-8 градусов мороза, к вечеру немного похолодает.

Примерно такая же погода будет и в Уссурийске, помимо того, что ветер там будет слабее. В Находке ожидается от -1 до -3 градусов. Будет так же облачно и бесснежно.

Александра Маслова