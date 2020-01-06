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6 Декабрь 2019, 18:15

Синоптики подтвердили ухудшение погоды на Рождество

дорога, снегопад, снег

Осадки в виде снега обещают синоптики жителям Приморского края, сообщает DEITA.RU.

Циклон, который набирает силу в районе Жёлтого моря, будет определять погоду на территории региона 7 января, в Рождество. Благодаря циклону в Приморье сохранится неустойчивая погода, и прогнозируется потепление, как отмечает портал «Маглипогода». Вместе с тем в крае возможно выпадение осадков в виде снега, значения температуры будут варьироваться от нуля на юге Приморья до -15 на севере региона.

По сообщению «Примгидромета», 7 января на территории региона ожидается северный, северо-западный умеренный до сильного ветер. Ночью столбик термометра покажет - 8, -10 градусов, днём потеплеет до - 3, -5.

Небольшой снег прогнозируется как рано утром, так и в первой половине дня. Стоит отметить, что длительные выходные приморцы предпочитают тратить на шопинг и досуг в торговых-развлекательных центрах. Стоит отметить, что даже небольшой снег провоцирует в столице Приморья транспортный коллапс и повсеместные пробки на дорогах. Красивый рождественский снегопад вполне может помешать отдыхающим жителям Приморья.

Софья Корф

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