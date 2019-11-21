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Синоптики: погода порадует столичных жителей

море, залив, ночь, тучи,

Сейчас в крае довольно спокойно и малооблачно, погода ясная, хотя и довольно прохладная, сообщает DEITA.RU.

Синоптики обещают жителям края хорошую, ясную и теплую погоду. В четверг, 21 ноября, будет довольно тепло. А в пятницу столбики термометров поднимутся выше ноля. В последний рабочий день жителей края ожидает солнечная, теплая погода и до 8 градусов тепла.

«В четверг погода так же будет очень комфортной, ветер слабый до умеренного. С утра температура растет, а во второй половине дня она достигнет ноля градусов. Не станет сильно холоднее и ночью – максимальный минус в краевом центре – минус 3 градуса», - отмечают синоптики.

Александра Маслова

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