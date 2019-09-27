Синоптики пообещали бабье лето

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Метеорологи поделились своим прогнозом, сообщает DEITA.RU.
Потепление придёт в европейскую часть России. Об этом заявил Роман Вильфанд - глава Гидрометцентра. Эксперт добавил, что несмотря на потепление параллельно с этим могут начать идти дожди.
Кроме прогноза на ближайшее время, Вильфанд поделился прогнозами и на период прихода зимы. Синоптики уже пообещали россиянам, проживающим в северной части страны аномально тёплый приход зимнего периода, в то время как южане, наоборот, погрузятся в зону заморозков.
Дмитрий Шевченко
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