Стало известно, какой будет погода в последнем летнем месяце в России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко рассказал изданию о том, каким будет август в России.

По словам специалиста, несмотря на аномальную жару в начале лета и продолжительные осадки, в августе температура должна прийти в норму. При этом, небольшие аномалии могут сохраниться на юге страны. Здесь в августе может быть прохладнее в среднем на один градус.

При этом, в Якутии, Амурской и Магаданской областях, а также в Хабаровском крае август принесёт гораздо более жаркую погоду.

Ливни и затяжные дожди ожидают Урал, Приволжский округ, а также Северо-Западный округ. А вот в Крыму, Бурятии и Центральном округе будет наблюдаться дефицит осадков.

Дмитрий Шевченко