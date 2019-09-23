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Синоптики пообещали затяжное похолодание

23 Сентябрь 2019, 15:30

дождь

Стало известно, какой погоды ждать в ближайшее время, сообщает DEITA.RU.

Всю неделю россиян ожидает довольно прохладная погода. По крайней мере тех из граждан, кто проживают в центральной полосе страны. 

По данным метеорологов, воздух на этих территориях будет прогреваться лишь до 7 градусов тепла максимум. По словам Людмилы Паршиной, которая представляет Гидрометцентр, уже со вторника подавляющее большинство россиян ожидают холодные ночи. 

В некоторых районах страны температура воздуха может опускаться под утру до -3 градусов Цельсия. Подобные заморозки скажутся на там, что местами уже возможно выпадение зимних осадков: в некоторых районах и областях центральной части возможны снег или снег с дождём.

К концу недели погода сохранится такой же. Хотя бы небольшого потепления синоптики не пообещали.

Дмитрий Шевченко

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