Для того, чтобы реки затопили населенные пункты, будет достаточно одного ливня, сообщает DEITA.RU.



Тайфун «Данас», ударивший по Приморью, уже практически потерял свою силу. Однако, заявил главный синоптик Приморья Борис Кубай, снимать режим повышенной готовности пока рано.

По сообщению портала «Примпогода», 24 и 26 июля над территорией Приморья будет проходить атмосферный фронт с дождями ливневого характера. Максимальный объем воды выльется на край в пятницу. Особо интенсивные дожди пройдут на юге региона.

Борис Кубай также отметил, что снимать режим повышенной готовности еще рано. Дело в том, что подтопления возможны при осадках 40-50 мм, а не 80-100 мм как до тайфуна.

Елена Миронова